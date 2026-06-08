Саратовец получил 6 лет колонии за нападение на полицейского

В Саратове 31-летний мужчина осуждён за угрозы и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Следствием и судом установлено, что 9 сентября 2025 года он управлял автомобилем без госномеров и был остановлен инспекторами ДПС на улице Астраханской. В ответ на законные требования он высказал угрозы применения насилия и публично оскорбил полицейского. 22 октября ситуация повторилась на улице Дзержинского. 26 ноября на улице Киселёва он вновь высказал угрозы и нанёс сотруднику не менее двух ударов по голове.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД. Суд признал его виновным по ч. 1, ч. 2 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия и применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Приговор — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.