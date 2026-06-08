В Саратовской городской Думе открылась выставка картин Людмилы Римши-Великановой

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В Саратовской городской Думе открылась персональная выставка преподавателя Детской художественной школы Людмилы Римши-Великановой. Экспозиция получила название «Впечатления художника: графические и живописные». Автор — выпускница Саратовского художественного училища имени Боголюбова и института искусств СГУ имени Чернышевского. Она активный участник городских, областных и региональных групповых выставок профессиональных художников.

Произведения Римши-Великановой находятся в коллекции Хвалынского краеведческого музея, а также в частных собраниях Саратова, Балаково, Санкт-Петербурга и других городов. На выставке представлены работы, выполненные в трёх различных техниках — пастель, акварель и мастихиновая живопись. Это позволяет зрителю увидеть и мягкую нюансировку цвета, и воздушную прозрачность, и выразительную фактуру мазка.

Выставка в здании городской Думы даёт возможность познакомиться с многогранным творчеством художника. Каждая работа отражает личное восприятие автора, её впечатления и мастерство. Посетить экспозицию могут все желающие. Она продлится в течение нескольких недель. Вход свободный.