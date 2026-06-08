В Саратовской области разработали 20 передовых технологий за год

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За прошедший год в Саратовской области было создано двадцать новаторских производственных методик, основанных на запатентованных открытиях.

Эти передовые разработки были продемонстрированы в рамках XII Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций, который проходил в пятницу как часть форума «Глобальные вызовы – локальные решения».

Институт психолого-экономических исследований получил патент на технологию, объединяющую психолого-экономические исследования с применением искусственного интеллекта. Эта методика находит применение в таких сферах, как экономика, макропсихология, геополитика и геоэкономика.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. представил разработки в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе систему обнаружения дронов.

Вавиловский университет представил Российскую Экспериментальную Киберфизическую Систему — инновационный образовательный набор. Он предназначен для обучения основам инженерии, электроники и программирования, а также для точного дозирования биоматериала при выпуске полезных насекомых в целях защиты растений, обеспечивая их сохранность.