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НовостиОбщество8 июня 2026 11:24

В Саратовской области разработали 20 передовых технологий за год

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

За прошедший год в Саратовской области было создано двадцать новаторских производственных методик, основанных на запатентованных открытиях.

Эти передовые разработки были продемонстрированы в рамках XII Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций, который проходил в пятницу как часть форума «Глобальные вызовы – локальные решения».

Институт психолого-экономических исследований получил патент на технологию, объединяющую психолого-экономические исследования с применением искусственного интеллекта. Эта методика находит применение в таких сферах, как экономика, макропсихология, геополитика и геоэкономика.

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