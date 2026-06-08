В Саратовской области сдали первый объект нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Базарно-Карабулакском районе завершили ремонт дороги «Тепляковка – Малые Озерки – Старые Бурасы» протяженностью 15 км. Это первый объект, сданный в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трасса связывает Базарный Карабулак и Новые Бурасы. Жители села Старые Бурасы теперь добираются до районного центра в два раза быстрее.

«Раньше на дорогу уходило минут 40, сейчас — в два раза меньше времени», — рассказала библиотекарь Тамара Царева. На объекте уложили асфальт, нанесли разметку, установили знаки и остановочный павильон. Жители также часто ездят в соседний Новобурасский район, например, возят детей на танцы.

Сейчас по нацпроекту ведутся работы еще на трех дорогах маршрута «Новые Бурасы – Базарный Карабулак» (около 10 км). Готовность автоподъезда к селу Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе — 98% (осталось установить ограждения и нанести разметку). На двух других объектах готовность превышает 65% — там уложат верхний слой асфальта и завершат обустройство.