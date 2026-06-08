С 1 сентября за отсутствие паспорта готовности дома УК будут штрафовать или лишать лицензии

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующие поправки утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2026 года № 588.

Одним из ключевых нововведений станет включение в перечень лицензионных требований наличия документа, подтверждающего готовность многоквартирного дома к отопительному сезону. Изменения направлены на повышение качества управления жилищным фондом и усиление контроля за подготовкой домов к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделено обеспечению надёжной работы внутридомовых инженерных систем, от состояния которых напрямую зависит качество предоставления коммунальных услуг жителям.

Важно отметить, что наличие такого документа становится не просто формальностью, а обязательным лицензионным требованием. Если управляющая организация не сможет подтвердить готовность дома к отопительному сезону соответствующим паспортом, ей может грозить административная ответственность по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Кроме того, невыполнение плана подготовки к зиме и неполучение документа о готовности дома теперь считается грубым нарушением лицензионных требований и может повлечь риск лишения лицензии на управление многоквартирным домом со стороны Госжилинспекции.

В «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что управляющие организации обязаны своевременно проводить промывку и опрессовку систем отопления, проверку запорной арматуры, регулировку оборудования и устранять выявленные неисправности. От выполнения этих мероприятий напрямую зависит надёжность теплоснабжения и комфорт жителей в осенне-зимний период. Энергокомпания своевременно обновляет информацию о степени готовности многоквартирных домов в Саратове и Балакове на основе данных, полученных в ходе проверок внутридомовых систем специалистами «ЭнергосбыТ Плюс». Эти сведения доступны на официальном сайте саратовского филиала в разделе «Подготовка к ОЗП»:

https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/

Специалисты подчёркивают, что новые требования призваны повысить ответственность управляющих организаций за техническое состояние жилого фонда и качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Наличие документа о готовности станет одним из важных подтверждений того, что дом способен надёжно пройти осенне-зимний период и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.