Саратовские общественники займутся развитием донорского движения среди школьников

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На пресс-конференции издательства «Аргументы и факты в Саратове», приуроченной ко Всемирному дню донора крови, директор АНО Центр социальных проектов «Донор Волга» Сергей Замчалов рассказал о планах по развитию донорского движения среди детей и молодежи.

По его словам, работа организации не ограничивается привлечением новых доноров и участников регистра. Так, организация подготовила проект, посвященный донорству и здоровому образу жизни, который был подан на конкурс Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Саратовской области.

«Мы подали заявку с проектом донорства, с проектом „Стиль жизни ЗОЖ“. И он детский. То есть мы планируем работать с детьми, со школами, растить молодое донорское поколение», — рассказал руководитель организации.

По словам Замчалова, поддержка регионального министерства имеет большое значение для реализации инициативы. В рамках проекта планируется проводить мероприятия в школах и других образовательных учреждениях области.

В качестве примера эффективности такой работы он привел историю студентки, которая впервые заинтересовалась донорством еще в подростковом возрасте.

«На одну из донорских акций подходит девушка, уже студентка второго курса, и говорит: „Сегодня я сдала кровь третий раз. А помните, вы в Балаково к нам приезжали и проводили мероприятие в школе? Я еще тогда, в 14 лет, захотела стать донором“», — поделился Сергей Замчалов.

Он отметил, что именно системная работа с детьми и подростками позволит сформировать новое поколение доноров и обеспечить дальнейшее развитие добровольческого движения в регионе.

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