Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 9:40

В Энгельсе мужчина украл утерянный телефон в магазине

51-летний энгельс похитил чужой телефон и попал на видео
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В Энгельсе местный житель похитил утерянный телефон. Вечером 3 июня 37-летняя женщина потеряла свой сотовый телефон в сетевом магазине на улице Нестерова. Обнаружив пропажу, она вернулась в супермаркет, но имущества не нашла и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил ранее не судимый 51-летний местный житель. Его противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения в тамбуре торгового заведения. Подозреваемый был задержан.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.