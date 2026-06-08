В Энгельсе мужчина украл утерянный телефон в магазине

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В Энгельсе местный житель похитил утерянный телефон. Вечером 3 июня 37-летняя женщина потеряла свой сотовый телефон в сетевом магазине на улице Нестерова. Обнаружив пропажу, она вернулась в супермаркет, но имущества не нашла и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил ранее не судимый 51-летний местный житель. Его противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения в тамбуре торгового заведения. Подозреваемый был задержан.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.