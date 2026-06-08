Купальный сезон в Саратовской области откроют 12 июня

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Официальный старт пляжного сезона в Саратовской области запланирован на 12 июня. Такую информацию озвучили на постоянно действующем совещании при губернаторе. Роман Бусаргин отметил, что температура воды в Волге максимально приближена к нормативным значениям. «Погода позволяет говорить о том, что пляжи будут открыты в ближайшее время», — подчеркнул глава региона.

К открытию должны быть полностью подготовлены все официальные места отдыха, получены соответствующие разрешения и документы. Количество зон отдыха в этом году увеличилось, причем речь идет о муниципальных пляжах. Губернатор назвал это одной из важнейших задач для органов власти. Всего в области в предстоящем сезоне к открытию готовятся 47 пляжей, 6 из которых созданы в 2026 году.

Официальный старт купального сезона начинается, когда температура воды превышает +18 градусов.