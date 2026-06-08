Саратовец украл ноутбук у бывшей сожительницы и инструменты из гаража

В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в двух кражах на сумму свыше 300 тысяч рублей. В полицию обратилась 49-летняя жительница Заводского района: 3 мая из ее квартиры на 2-м Совхозном проезде пропал ноутбук стоимостью 56 тысяч рублей. Бывший сожитель заявительницы, ранее судимый, признался, что выломал замок, пока хозяйка отсутствовала в городе. Похищенный ноутбук изъят.

Также установлена причастность подозреваемого к краже электроинструментов из гаража на улице Финляндской. 25 мая он проник в строящийся гараж и похитил перфораторы, заправочную станцию, сварочный аппарат, шуруповерты и другой инструмент. Ущерб составил более 268 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.