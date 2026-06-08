В Ртищевской больнице появилась стойка для лапароскопических операций

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В Ртищевской районной больнице появилось новое оборудование для лапароскопических операций. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, учреждение получило эндоскопическую стойку с набором инструментов для полного объёма малоинвазивных вмешательств. Использование этой техники позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное восстановление. После такого вмешательства остаётся лишь небольшой рубец, пациент испытывает меньше боли, а качество жизни улучшается.

«Лапароскопическая операция — современный метод лечения, позволяющий минимизировать травмы и сократить период восстановления, — рассказывает главный врач Ртищевской больницы Алексей Сергеев. — Любой пациент при наличии показаний может получить оперативную помощь в хирургическом отделении районной больницы, и ему не нужно ехать в областной центр». За четыре месяца 2026 года здесь уже провели порядка 20 таких операций.

Программа модернизации первичного звена, действовавшая до 2025 года, продлена до 2030 года. Такое решение принял президент Владимир Путин в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».