Саратовский борец Иван Кошелев взял золото на турнире «Новая высота – 2026»

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С 5 по 6 июня в Самаре прошёл Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей U-17 «Новая высота – 2026».

Соревнования посвятили памяти заслуженного строителя России, мецената Игоря Найвальта. В турнире приняли участие спортсмены из шести стран и 43 регионов России. Уровень конкуренции был очень высоким — приехали сильнейшие юные борцы.

Золотую медаль Саратовской области принёс воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Иван Кошелев. Он занял первое место в весовой категории до 48 килограммов. Юный спортсмен показал отличную технику, волю к победе и достойно представил свой регион на международной арене.