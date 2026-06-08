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НовостиСпорт8 июня 2026 8:41

Саратовский борец Иван Кошелев взял золото на турнире «Новая высота – 2026»

Саратовский борец победил на международных соревнованиях U-17
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

С 5 по 6 июня в Самаре прошёл Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей U-17 «Новая высота – 2026».

Соревнования посвятили памяти заслуженного строителя России, мецената Игоря Найвальта. В турнире приняли участие спортсмены из шести стран и 43 регионов России. Уровень конкуренции был очень высоким — приехали сильнейшие юные борцы.

Золотую медаль Саратовской области принёс воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Иван Кошелев. Он занял первое место в весовой категории до 48 килограммов. Юный спортсмен показал отличную технику, волю к победе и достойно представил свой регион на международной арене.