Вольский театр показал «Барышню-крестьянку» в Самаре

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Вольский театр показал в Самаре лирическую комедию «Барышня-крестьянка» по повести Александра Пушкина. 6 июня труппа прибыла на гастроли специальным рейсом «Театрального поезда». Вечером зрители тепло приняли постановку. Выступление в День русского языка и день рождения поэта стало символичным.

После спектакля артистов поблагодарили министр культуры Самарской области Ирина Калягина и народный артист России Андрис Лиепа. «Выступление в такой символический день — особая ответственность и честь. Самарская публика очень тёплая, и мы рады, что наша „Барышня-крестьянка“ нашла отклик в её сердце», — отметила директор Вольского театра Ольга Родионова.

Проект «Театральный поезд» реализуется Союзом театральных деятелей РФ при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив