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НовостиОбщество8 июня 2026 8:33

На базе отдыха в Энгельсском районе произошла драка, пострадали двое

В Энгельсском районе полицейскими расследуется уголовное дело о хулиганстве
Источник:kp.ru

В полицию поступило сообщение о конфликте на одной из баз отдыха в Энгельсском районе. В результате происшествия телесные повреждения получили 39-летний мужчина и 28-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, осмотрели медики, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий доставили в отдел полиции 20-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к инциденту.

Дознанием МУ МВД России «Энгельсское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.