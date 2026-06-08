На базе отдыха в Энгельсском районе произошла драка, пострадали двое

В полицию поступило сообщение о конфликте на одной из баз отдыха в Энгельсском районе. В результате происшествия телесные повреждения получили 39-летний мужчина и 28-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, осмотрели медики, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий доставили в отдел полиции 20-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к инциденту.

Дознанием МУ МВД России «Энгельсское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.