В Саратове задержан подозреваемый в сбыте метилэфедрона

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области при содействии инспекторов ДПС задержали на Московском шоссе 45-летнего жителя Саратова, подозреваемого в сбыте наркотиков. При остановке иномарки у мужчины изъяли свертки с метилэфедроном массой 2,80 грамма.

В машине, под детским автокреслом, оперативники обнаружили ещё несколько свёртков общим весом 34,47 грамма. Кроме того, из тайниковой закладки изъяли 0,90 грамма того же наркотика, а дома у задержанного нашли принадлежности для фасовки.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключён под стражу.