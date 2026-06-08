Жительница Балашова отдала курьеру-мошеннику 3,5 млн рублей

В Балашовском районе 53-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые убедили ее обналичить 3,5 млн рублей и передать курьеру. Звонивший представился сотрудником Центробанка и заявил о сбое в программе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские установили личность курьера — 25-летнего жителя Чувашии. Он нашел подработку в интернете, забрал деньги у потерпевшей, отправил их на неизвестные счета, оставив себе комиссию. Мужчина сознался в содеянном.

Следствие продолжается, устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.