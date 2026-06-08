В районах Саратовской области благоустроили 11 территорий по нацпроекту

В районах Саратовской области активно благоустраивают территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Всего в этом году запланированы работы на 116 общественных и дворовых территориях. На сегодняшний день завершено благоустройство уже на 11 адресах.

Так, в Хвалынске обновили Доску Почета на Соборной площади. За этот объект проголосовали местные жители ещё в 2025 году. Теперь Доска Почета получила современный облик. Скоро её украсят портретами жителей района, которые внесли значительный вклад в его развитие. Остальные объекты в районах области приводят в порядок по графику.

«Напомню, на этой неделе, 12 июня, завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, — рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин. — У тех, кто ещё не проголосовал за любимое общественное пространство, есть возможность сделать это на специальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru». Жители региона могут успеть выбрать парк, сквер или набережную, которые преобразятся в следующем году.