Александр Блатман: более 9 тысяч одиннадцатиклассников выпускаются в этом году

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Министр образования Саратовской области Александр Блатман провел прямой эфир в паблике «Саратовская область» во «ВКонтакте». Он ответил на вопросы родителей и выпускников об экзаменах, поступлении, летнем отдыхе и ремонте школ. Выпускников в этом году — более 9 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 25 тысяч девятиклассников. Для ребят предусмотрена возможность пересдать один из предметов 8 и 9 июля.

На 2026/2027 учебный год в колледжах и техникумах выделено 9 376 бюджетных мест, в вузах — 8 133. «Самый верный способ попасть на бюджет — целевое обучение: оно дает стопроцентное зачисление и работу после выпуска. С этого года у поступающих в колледжи по целевому договору — приоритет перед остальными независимо от баллов», — отметил министр.

Летом в регионе работают 630 детских лагерей (дневных, загородных и палаточных), где отдохнут более 44 тысяч ребят, включая две тысячи детей из семей участников СВО. Пока дети отдыхают, в 19 школах и 5 детсадах идет капремонт. По инициативе губернатора Романа Бусаргина обновляются еще 256 объектов образования. Запись эфира доступна по ссылке.