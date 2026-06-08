«Женское движение» собрало гуманитарную помощь по запросу бойца с позывным «Мох»

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" собрали гуманитарную помощь. Формирование груза велось под конкретный запрос, который обозначил военнослужащий с позывным "Мох" на Покровское направление. Весь собранный груз был передан родственникам бойца.

"В груз вошли влажные салфетки, продукты длительного срока хранения, средства гигиены, чай, кофе и сладости. А также рисунки и письма от детей.

Сбор и передача гуманитарной помощи военнослужащим через родственников — это частая практика, которая требует соблюдения определенных правил безопасности и логистики. Подобные грузы передаются для дальнейшей доставки в зону проведения СВО с учетом установленного порядка. Подобные гуманитарные акции стали обычной практикой для команды "Женского движения Единой России", - отметила региональный координатор проекта "Женское движение Единой России", депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".