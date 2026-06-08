В Парке Гагарина выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов

6 июня в Парке покорителей космоса прошел праздничный концерт «Мы — первые!», посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Организатором выступил областной ДК «Россия». На сцене у места приземления Гагарина выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Павел Иванов, Павел Исаев, Елена Алёшкина, Марина Павлюк, Александр Головин, а также солисты ансамбля «Ретро» — Илья Брезгин и Елена Познякова.

Солист Павел Исаев отметил, что для него большая честь выступать там, где история космических достижений встречается с живой памятью людей. Зрительница Анна Сергеевна пришла с внуком, и оба ушли под большим впечатлением. Особенно понравилось современное прочтение знакомых мелодий.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что Парк покорителей космоса вновь объединил людей, подарив атмосферу гордости и вдохновения. Фраза «Поехали!» продолжает звучать в сердцах миллионов.