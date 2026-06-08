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НовостиОбщество8 июня 2026 7:49

В Саратовской области работают летние творческие площадки для детей

Саратовские композиторы и музыканты вдохновляют детей
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Летний отдых для детей в Саратовской области проходит не только интересно, но и максимально познавательно.

На базе муниципальных учреждений культуры, детских музыкальных школ и школ искусств работают летние творческие площадки. Здесь каждый день превращается в маленькое событие, наполненное музыкой, красками, играми и открытиями.

Для ребят организованы мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства, концертные и игровые программы, интерактивы и выставки. Саратовские композиторы, профессиональные музыканты и педагоги делятся с детьми секретами мастерства, рассказывают о мире искусства и вдохновляют на новые свершения.