В Саратовской области благоустроили одиннадцать общественных территорий

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В Саратовской области завершены работы по улучшению 11 общественных пространств в рамках реализации федеральной инициативы. Эти мероприятия проводятся в соответствии с национальной программой «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью более масштабного нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предложенного Президентом Владимиром Путиным. Всего в этом году планируется преобразить 116 объектов, включая общественные зоны и дворы, и на данный момент работы уже завершены по 11 из них.

Ярким примером завершенных преобразований является обновление Доски Почета в городе Хвалынск, которое было осуществлено в рамках той же федеральной программы. Данный объект жители города выбрали для благоустройства еще в 2025 году. Обновленная Доска Почета теперь выглядит современно, а по сообщению местных властей, в скором времени ее украсят фотографии жителей Хвалынского района, внесших существенный вклад в его развитие.

«Хочу напомнить, что 12 июня текущей недели заканчивается общероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Граждане, которые еще не успели отдать свой голос за предпочитаемое общественное пространство, могут сделать это на официальном интернет-ресурсе zagorodsreda.gosuslugi.ru», – поделился информацией министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Бутылкин.