Саратовские полицейские вычислили предполагаемого пособника мошенников

Правоохранительные органы идентифицировали личность человека, предположительно оказавшего содействие мошенникам.

В начале апреля этого года 53-летняя сельская жительница Балашовского района подала заявление в полицию, сообщив о факте аферы.

По словам потерпевшей, в конце марта ей поступил звонок от неустановленного лица, которое назвалось представителем Центрального банка РФ. Звонивший сообщил о сбое в банковской системе и рекомендовал срочно снять имеющиеся на счетах сбережения, а затем передать их курьеру для отправки на безопасный счет.

Женщина, поддавшись на уговоры, сняла 3,5 миллиона рублей и передала их неизвестному лицу.

По этому инциденту Следственным отделом МО МВД России «Балашовский» было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники Управления по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по Саратовской области совместно с оперативниками уголовного розыска местного отдела полиции смогли установить личность предполагаемого курьера. Им оказался 25-летний уроженец Чувашской Республики. Задержанный признал свою вину и пояснил, что нашел данную "подработку" в интернете.

Полученные денежные средства он перевел на неустановленные счета, оставив себе незначительную сумму в качестве вознаграждения.

В настоящее время проводятся следственные действия; проверяется возможная причастность данного гражданина к совершению аналогичных преступлений.