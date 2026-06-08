Снова прозвучало «Поехали!» в Парке покорителей космоса

Фото: Минкультуры Саратовской области

Шестого июня в Парке покорителей космоса состоялся праздничный концерт под открытым небом под названием «Мы — первые!». Он был посвящен 65-й годовщине полета человека в космос. Мероприятие привлекло жителей и гостей региона и стало частью серии событий, посвященных этой знаменательной дате.

Концертную программу организовал областной Дворец культуры «Россия». Перед публикой на импровизированной сцене, установленной рядом с местом приземления Юрия Гагарина, выступили лауреаты престижных конкурсов: Павел Иванов, Павел Исаев, Елена Алёшкина, Марина Павлюк, Александр Головин, а также Илья Брезгин и Елена Познякова из вокального ансамбля «Ретро». Артисты исполнили произведения российских композиторов, воспевающие космос, любовь к Родине и героизм наших соотечественников.

«Для меня большая честь находиться здесь, на земле, где история покорения космоса переплетается с живой памятью людей этого региона, — поделился солист Павел Исаев. — Такие события укрепляют наше единство, прививают уважение к прошлому и мотивируют молодежь к новым свершениям в науке и искусстве».

«Я пришла сюда с внуком, и мы оба остались под большим впечатлением, — рассказала жительница Энгельсского района Анна Сергеевна. — Музыка и атмосфера здесь действительно вдохновляют. Приятно видеть, как такое великое событие объединяет людей разных поколений».

Зрителей особенно порадовало современное звучание известных мелодий. Обновленные аранжировки нашли отклик в сердцах как старшего поколения, так и молодежи, создав теплую и душевную атмосферу. Концерт стал не только данью уважения историческому событию, но и напоминанием о силе мечты, вере в себя и свою страну.

«Парк покорителей космоса вновь собрал людей, подарив им чувство гордости, единения и вдохновения. Культурные, образовательные и патриотические мероприятия проводятся в Парке ежедневно в честь юбилея. И фраза «Поехали!» продолжает звучать в сердцах миллионов», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.