Школьники региона сдают ЕГЭ по математике профильного и базового уровней

Математика является обязательным учебным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня.

Сегодня в экзамене принимают участие 9590 выпускников. Профильный уровень выбрали 4946 выпускников, базовый – 4644 участника. Для проведения экзамена на территории региона задействовано 73 пункта проведения экзаменов.

Для ребят, которые сдают базовый уровень, отведено 3 часа, на профильный уровень – 3 часа 55 минут.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает 21 задание с кратким ответом. Экзамен по математике профильного уровня состоит из двух частей и включает 19 заданий, которые различаются по содержанию, сложности и количеству.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по математике базового и профильного уровней – не позднее 23 июня.