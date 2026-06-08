Молодых саратовцев приглашают принять участие в конкурсе грантов

Стартовал конкурс «Росмолодёжь. Микрогранты». Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Им предлагается представить свой проект по одной из 18 номинаций конкурса. Заявки принимаются через систему «Молодёжь России» до 16 июля.

В прошлом году 129 проектов конкурса «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» получили поддержку в 30 млн рублей.

В дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодёжи, в том числе на молодёжных событиях страны.

Новые возможности для молодежи открывает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным.