Участники СВО поблагодарили участниц "Женского движения Единой России" за маскировочные сети

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Военнослужащие специальной военной операции поблагодарили участниц партийного проекта "Женское движение Единой России" за маскировочные сети.

"Выражаем слова благодарности "Женскому движению Единой России" Саратовской области, Саратовской областной организации "Общероссийского профсоюза работников культуры" и сотрудницам спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии".

Маскировочные сети, которые вы плетете, — это не куски ткани. Пока снаряд летит, он видит только ствол дерева или кучу веток. И часто только ваша сеть отделяет нас от прицельного огня. Вы спасаете нам жизнь каждый день, делая нас невидимыми для врага", - прокомментировал военнослужащий 99 полка на Запорожском направлении.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.