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НовостиОбщество8 июня 2026 5:38

Продлен срок подтверждения ИТ-аккредитации

Источник:kp.ru
Фото: Минцифры Саратовской области

Фото: Минцифры Саратовской области

Аккредитованные ИТ-компании Саратовской области могут подать заявление о подтверждении аккредитации до 1 июля 2026 года включительно.

Минцифры России проверит поданные заявления до 1 сентября 2026 года.

Также с 1 июня 2026 года Правительством Российской Федерации расширен список ИТ-компаний, которые вправе претендовать на получение государственной аккредитации. Теперь ИТ-компании, в которых прямо и (или) косвенно участвует Российская Федерация (не менее 50%), могут подать заявление на получение аккредитации.

Напоминаем, что государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение комплекса мер государственной поддержки: налоговые льготы, льготная ИТ-ипотека, пониженные страховые тарифы и другие.