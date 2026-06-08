Наталья Речман приняла участие в панельной сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни» на ПМЭФ

Фото: Минкультуры Саратовской области

Несмотря на экономическую направленность ПМЭФ, одной из самых востребованных и эмоционально насыщенных стала тема, выходящая за рамки бизнеса и инвестиций, — развитие культуры, духовно-нравственных ценностей и поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Директор «Музея истории СВО» Наталья Речман приняла участие в панельной сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни», организованной Государственным фондом «Защитники Отечества». Сам факт того, что эта дискуссия собрала полный зал на крупнейшей деловой площадке страны, говорит о зрелости нашего общества. Экономика невозможна без прочного нравственного фундамента, а будущее страны строится на единстве, взаимопомощи и уважении к тем, кто стоит на страже её интересов.