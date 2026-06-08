В Энгельсской картинной галерее открыта выставка «Сладкое детство»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Энгельсской картинной галерее открыла свои двери выставка под названием «Сладкое детство», предлагающая прекрасную возможность для семейного отдыха в течение летних каникул.

Подарите себе и своему ребенку незабываемые моменты, посетив это чудесное место!

Эта экспозиция представляет собой собрание живописных и графических шедевров из коллекции Радищевского музея. Кроме того, здесь представлены уникальные изделия декоративно-прикладного искусства и подлинные исторические артефакты, предоставленные Музеем истории шоколада и какао (МИШКА).

Посетителей ожидают эксклюзивные образцы упаковок для кондитерских изделий, винтажные рекламные плакаты, изящные фарфоровые статуэтки. Особое внимание привлекает центральный экспонат – уникальный фонограф-игрушка с записью на шоколадной пластинке, датированный 1903 годом.

Экспозиция обещает быть увлекательной как для юных гостей, впервые знакомящихся с миром кондитерских изделий, так и для взрослых, которые смогут вновь окунуться в атмосферу ностальгических воспоминаний о своем детстве.

Выставка продлится до 28 июня. Адрес: Энгельсская картинная галерея, площадь Ленина, дом 36.