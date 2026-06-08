Минувшей ночью закрывали аэропорт в Саратове после объявления угрозы атаки БПЛА

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Российское минобороны заявило об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область. Об этом стало известно из сообщения, размещенного в социальных сетях губернатором региона Романом Бусаргиным в 2:52.

Глава области предупредил, что в районах, где существует риск, могут быть задействованы системы информирования населения. Все оперативные службы были переведены в состояние повышенной готовности.

Помимо этого, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о временном прекращении работы саратовского аэропорта «Гагарин». Позднее, в 5:16, аэропорт возобновил свою деятельность, что свидетельствует об отсутствии непосредственной опасности.