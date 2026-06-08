Трамвай №3 запустят до Детского парка после реконсрукции путей в начале июля

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился информацией о предстоящем развитии маршрута трамвая №3 после его реконструкции.

К концу июня текущего года планируется начать движение трамвая "Тройка" в рабочем режиме до Детского парка.

В начале июля намечено официальное открытие пассажирского движения по третьему маршруту до Детского парка. Для этого требуется завершить работы по реконструкции бульвара на улице Астраханской, которая осуществляется в рамках депутатского проекта.

К середине августа ожидается запуск рабочего движения трамвая до Мирного переулка.

В конце августа предполагается открытие пассажирского сообщения до Мирного переулка, что ознаменует полное завершение работ по третьему маршруту.

"Таковы наши планы. Уверен, вы также можете выстроить свою работу, исходя из этой информации. Все вопросы, связанные с финансированием, нами решены", – отметил Володин, обращаясь к главе Саратова.