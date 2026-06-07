В Петровске на День России пройдет чемпионат по подтягиваниям

Фото: канал Максима Калядина

В Петровске на День России, 12 июня, пройдет первый в этом году чемпионат по подтягиваниям. Этот вид спорта стал уже традиционным для городских праздников.

В прошлом году турнир проводили три раза. Число участников с каждым разом растет, результаты улучшаются. Однако «бессмертный» рекорд Петровска по подтягиваниям — 43 раза — так и остался непокоренным. Его еще в 1989 году установил Алексей Куликов.

В этот раз денежные призы получат все три призера чемпионата. Организаторы ждут всех желающих на стадионе в городском парке. Начало чемпионата — в 17:00, регистрация начнется в 16:45.