В ДТП под Саратовом погибла 5-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция 64

В Гагаринском районе Саратова произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 17:55 на 276-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись автомобили «Тойота» (под управлением мужчины 1984 года рождения) и «УАЗ» (под управлением мужчины 1986 года рождения). В результате аварии пассажир иномарки — 5-летняя девочка — скончалась в карете скорой помощи.

В медицинское учреждение доставлены пассажиры «Тойоты»: мальчики 2019 и 2025 года рождения, а также водитель и еще один пассажир (данные уточняются). Пассажиры «УАЗ» — женщина 1983 года рождения и девочка 2016 года рождения — также госпитализированы.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.