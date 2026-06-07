Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2026 19:10

В ДТП под Саратовом погибла 5-летняя девочка

ДТП в Гагаринском районе: госпитализированы двое детей из «Тойоты
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция 64

Фото: Госавтоинспекция 64

В Гагаринском районе Саратова произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 17:55 на 276-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись автомобили «Тойота» (под управлением мужчины 1984 года рождения) и «УАЗ» (под управлением мужчины 1986 года рождения). В результате аварии пассажир иномарки — 5-летняя девочка — скончалась в карете скорой помощи.

В медицинское учреждение доставлены пассажиры «Тойоты»: мальчики 2019 и 2025 года рождения, а также водитель и еще один пассажир (данные уточняются). Пассажиры «УАЗ» — женщина 1983 года рождения и девочка 2016 года рождения — также госпитализированы.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.