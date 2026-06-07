Панков с жителями побывал на строящихся спортобъектах Аткарска

В Аткарске депутат Госдумы Николай Панков с тренерами и спортсменами побывал на строящихся спортивных объектах. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«У школы №2 возводится отдельное здание спортзала. А на стадионе «Локомотив» идут работы по реконструкции. Средства на оба объекта выделены по программе комплексного развития сельских территорий.

Ранее у школы №2 не было своего спортзала. Ребята занимались физкультурой на улице или в расположенной рядом спортшколе. Поэтому на подрядчике двойная ответственность. И за федеральные средства, и за занятия детей. Сейчас идёт подготовка фундамента спортзала. Важно задействовать больше рабочих, создав «запас» по срокам на случай дождей. И уже пора планировать строительство крытого перехода.

Аткарскому стадиону «Локомотив» в этом году исполняется 80 лет. Его реконструкция по федеральной программе – долгожданный для жителей проект. Здесь будут современные условия для тренировок, соревнований и сдачи нормативов ГТО. Сейчас идёт подготовка площадки под футбольное поле. Отмечу, при реконструкции важно слышать мнение спортивного сообщества. Для этого будем встречаться и обсуждать ход работ.

Напомню, всего в этом году на Аткарский район выделено более 1 млрд 315 млн рублей из федерального бюджета. Такое решение поддержали депутаты Госдумы под руководством Вячеслава Володина во время формирования федерального бюджета. Помимо строительства спортивных объектов, за эти средства будет: капитально отремонтирована школа №8 Аткарска и детский сад; построен новый водозабор; благоустроена городская территория по проекту «Линии залинии»; капитально отремонтирован автоподъезд к селу Озерное», - пишет Николай Панков.