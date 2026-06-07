На снос расселенных домов в Саратове и Энгельсе выделили 82 млн рублей

В Саратовской области из бюджета дополнительно выделили 82 миллиона рублей на снос расселенных аварийных домов. Средства направят на демонтаж 90 ветхих объектов. Работы уже идут в Саратове и Энгельсе. В областном центре снесли 25 расселенных строений, еще 14 находятся в процессе демонтажа. В Энгельсе уже убрали 18 объектов.

Комплексный подход к вопросу сноса расселенного жилья реализуется в регионе не первый год. Такой метод позволяет не просто точечно убирать отдельные строения, а сразу освобождать большие участки земли. Из освободившихся площадей формируется реестр перспективных территорий, которые в будущем будут использоваться для развития городского пространства.

Выделение дополнительных средств — важный шаг в решении проблемы ветхого жилья. Он позволяет ускорить процесс расчистки территорий и подготовить их к новому строительству или благоустройству. Работа в этом направлении будет продолжена, чтобы сделать города региона более комфортными и современными.