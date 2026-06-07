Фото: Саратовская областная филармония

В саратовской филармонии 24 июня любителей классической музыки ждет изысканный вечер. В рамках музыкального марафона «Мой Рахманинов» выступит Российский национальный оркестр. Музыканты исполнят три разнохарактерные произведения Сергея Рахманинова: симфоническую поэму «Утёс», оркестровую сюиту «Симфонические танцы» и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром.

Дирижируют — хдожественный руководитель коллектива, Народный артист РФ Александр Рудин и два дипломанта Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова Николай Цинман и Олег Худяков. Солирует молодой пианист-виртуоз, лауреат I премии и золотой медали II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова Владимир Вишневский.