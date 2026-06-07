Российский национальный оркестр сыграет Рахманинова в Саратове

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24 июня в Саратовской филармонии в рамках музыкального марафона «Мой Рахманинов» выступит Российский национальный оркестр под управлением народного артиста РФ Александра Рудина. Для любителей классической музыки приготовили изысканный вечер.

В программе — три произведения Сергея Рахманинова: симфоническая поэма «Утёс», оркестровая сюита «Симфонические танцы» и «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром. За дирижёрский пульт также встанут дипломанты Международного конкурса имени Рахманинова Николай Цинман и Олег Худяков. Солировать будет пианист-виртуоз Владимир Вишневский — лауреат I премии и золотой медали II Международного конкурса имени Рахманинова.

Организаторы предлагают ознакомиться с подборкой из 10 фактов о «Рапсодии на тему Паганини» по ссылке. Это сочинение относится к позднему периоду творчества композитора.