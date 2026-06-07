В «Доброцентре» Саратова умелицы осваивают вязание крючком

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В социальном центре Саратова умелицы осваивают крючок, создавая стильные аксессуары для дома. В уютной творческой студии «Доброцентр», действующей на базе саратовского отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания, пенсионеры с увлечением изготавливают современные и весьма востребованные кашпо и мини-вазы.

Эти предметы декора, отличающиеся разнообразием форм и габаритов, рождаются под их умелыми руками. Раиса Анатольевна Промская, опытный волонтер старшего поколения, охотно передает свои знания и навыки, вдохновляя окружающих на творческие свершения. На этот раз участницы мастер-класса сосредоточились на создании оригинальных подставок под бокалы и чашки, связанных крючком. Такие изделия могут послужить замечательным и трогательным презентом для подопечных реабилитационного отделения или приятным сюрпризом для друзей и близких.

Стоит отметить, что творческие мастерские «Доброцентр» функционируют во всех комплексных центрах социального обслуживания жителей региона. Их деятельность является неотъемлемой частью областной программы «Активное долголетие», реализуемой в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Семья».