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НовостиОбщество7 июня 2026 6:44

Координатор «Женского движения» из Духовницкого района получила благодарность Минполитики

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Поздравляем местного координатора партийного проекта "Женское движение Единой России" Духовницкого района Ирину Канунникову с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья, успешной реализации намеченных планов, процветания и дальнейшего развития!

Ирина Александровна отмечена благодарностью Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области за активное участие в третьей Всероссийской муниципальной премии "Служение". Её проект "Семейные горизонты: Путешествуем вместе" вошёл в топ-2200 лучших проектов премии.