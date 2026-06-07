Делегация Самойловского района участвовала в форуме «Червлёный Яр»

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Делегация Самойловского района приняла участие в III региональном туристическом форуме "Червлёный Яр", который прошёл на территории базы отдыха "Старая мельница" в деревне Никольевке Балашовского района.

"В форуме приняли участие более 200 человек: эксперты отрасли, представители органов власти, предприниматели, общественники и энтузиасты туризма.

Участники обсудили перспективы развития внутреннего, сельского и экологического туризма, рассмотрели меры государственной поддержки и новые возможности для привлечения инвестиций в регионы", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.