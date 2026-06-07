Волонтёры Даниловского ДК собрали гуманитарную помощь для участников СВО

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Волонтеры Даниловского сельского Дома культуры в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России", под руководством участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" Ольги Симогостицкой собрали очередную партию гуманитарной помощи.

"Наши активистки проявляют невероятную самоотверженность и преданность делу помощи участникам специальной военной операции. Практически ежедневно они собираются в стенах своего центра, превращая его в настоящий очаг заботы и поддержки для наших ребят на фронте. Важно отметить, что волонтёры относятся к своей миссии с большой ответственностью.

Сегодня гуманитарную помощь отправили в пункт сбора г. Аткарска. Победы будет за нами!", - отметила Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".