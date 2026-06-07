Волонтёры «Женского движения» устроили праздник для детей в Сазоновском ДК

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Волонтеры Сазоновского сельского Дома культуры в рамках проекта "Женское движение Единой России", под руководством члена партии "Единая Россия" Анастасии Верховых приняли участие в организации праздника, посвящённого Дню защиты детей.

Веселые клоуны Клепа и Ириска, зажгли публику своей неуёмной энергией. Но в этот раз их ждало настоящее испытание: они умудрились потерять самое настоящее лето! С грустными лицами, но не теряя надежды, клоуны обратились за помощью к ребятам и другим сказочным персонажам, которые пришли на праздник. К счастью, на зов о помощи откликнулись самые добрые и находчивые герои! Карлсон, и всеми любимый доктор Айболит с радостью присоединились к поискам.

Программа была насыщена яркими событиями: звучали задорные песни, исполнялись веселые танцы, а энергичная зарядка помогла всем зарядиться позитивом. Ребята с азартом участвовали в разнообразных играх, где каждый мог проявить свою ловкость, смекалку и командный дух.

"В завершение праздника всех ждал приятный сюрприз: сладкий стол с угощениями, который стал заслуженной наградой за активное участие и помощь в поисках лета.

Игровая программа "Наше солнце, наши дети" подарила всем незабываемые эмоции, море позитива и напомнила о том, как важно ценить и беречь тепло и радость каждого дня, особенно когда рядом есть верные друзья", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Организаторы праздника выражают особую благодарность спонсорам за сладкий стол, Михаилу Новикову и Маше Варданян.