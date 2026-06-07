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НовостиОбщество7 июня 2026 6:09

Неработающие пенсионеры области могут получить социальную надбавку к пенсии

Неработающие пенсионеры области могут получить социальную надбавку к пенсии
Источник:kp.ru

Отделение Социального фонда России по Саратовской области информирует неработающих пенсионеров о возможности получения социальной надбавки к пенсии. Выплата предоставляется, если суммарный доход гражданина не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Размер доплаты может быть определён как на федеральном, так и на региональном уровне.

Для получения точной информации о полагающейся сумме доплаты пенсионерам следует обратиться в местное отделение СФР. Также в распоряжении граждан находятся официальные интернет-ресурсы ведомства, где подробно освещены все нюансы оформления и критерии получения выплат.

Специалисты рекомендуют не откладывать обращение, если вы имеете право на надбавку.