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НовостиОбщество7 июня 2026 6:07

Хвалынский музей издаст каталог икон и откроет выставку

В Хвалынске издадут каталог старообрядческих икон из Черемшанских монастырей
Источник:kp.ru
Фото: Администрация Хвалынского муниципального района

Фото: Администрация Хвалынского муниципального района

Директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко получила президентский грант на проект «Небесный Хвалынск». Цель — издать каталог церковного искусства и открыть выставку богородичных икон.

В музее хранится редкая коллекция образов из храмов и скитов Черемшанских старообрядческих монастырей.

Эти иконы вдохновляли Кузьму Петрова-Водкина. В музее работает художник-реставратор темперной живописи (сейчас восстанавливает шесть образов), создана постоянная экспозиция «Небесный Хвалынск». Издание каталога поможет расширить интерес исследователей к коллекции.