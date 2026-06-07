Хвалынский музей издаст каталог икон и откроет выставку

Фото: Администрация Хвалынского муниципального района

Директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко получила президентский грант на проект «Небесный Хвалынск». Цель — издать каталог церковного искусства и открыть выставку богородичных икон.

В музее хранится редкая коллекция образов из храмов и скитов Черемшанских старообрядческих монастырей.

Эти иконы вдохновляли Кузьму Петрова-Водкина. В музее работает художник-реставратор темперной живописи (сейчас восстанавливает шесть образов), создана постоянная экспозиция «Небесный Хвалынск». Издание каталога поможет расширить интерес исследователей к коллекции.