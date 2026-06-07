Икона Серафима Саровского из Петровска уехала на реставрацию в Москву

Фото: канал Максима Калядина

Уникальная икона святого Серафима Саровского из Казанского храма Петровска, написанная более 100 лет назад знаменитым саратовским художником Фёдором Корнеевым, отправлена на профессиональную реставрацию. Это произведение — одно из немногих сохранившихся работ живописца (известно не более десяти). Икона изображает преподобного во время молитвы в лесу, она яркая, живая и выразительная, однако за прошедшие годы выцвели небо и нимб, а первоначальный облик неоднократно искажался «народными» реставрациями.

Реставрацию на безвозмездной основе проведут в Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова в Москве. Организацию процесса помог хвалынский краевед Алексей Наумов. Настоятель Казанского храма отец Даниил Кучеренко передал икону заведующей кафедрой реставрации Наталье Чаплыгиной. Ожидается, что обновлённая икона вернётся в Петровск и будет оставаться одной из главных святынь города.

Фёдор Корнеев (1869 — после 1929) — один из ведущих саратовских художников начала XX века. Он учился в Петербурге и Париже, писал светские и церковные работы, преподавал в Боголюбовском училище, основал частную школу. После революции был репрессирован за работы для церквей, выслан в Архангельск, дальнейшая судьба неизвестна.