Пенсионерки Озинского района осваивают скандинавскую ходьбу

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Пенсионерки Озинского района активно пользуются пунктом проката «Активное долголетие». Особой популярностью пользуются палки для скандинавской ходьбы, которую они называют прогулкой «по-фински». По словам получательниц услуг, такая ходьба задействует 80–90% мышц, держит организм в тонусе и укрепляет сердце.

Скандинавская ходьба — самый распространённый вид физической активности среди людей старшего возраста. Технология «Пункт проката физкультурного оборудования» используется во всех комплексных центрах соцобслуживания области.

Программа реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.