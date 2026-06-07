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НовостиОбщество7 июня 2026 5:59

Пенсионерки Озинского района осваивают скандинавскую ходьбу

В Озинском районе пенсионеры берут палки для ходьбы напрокат
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Пенсионерки Озинского района активно пользуются пунктом проката «Активное долголетие». Особой популярностью пользуются палки для скандинавской ходьбы, которую они называют прогулкой «по-фински». По словам получательниц услуг, такая ходьба задействует 80–90% мышц, держит организм в тонусе и укрепляет сердце.

Скандинавская ходьба — самый распространённый вид физической активности среди людей старшего возраста. Технология «Пункт проката физкультурного оборудования» используется во всех комплексных центрах соцобслуживания области.

Программа реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.