В Саратовской области напомнили о профилактике геморрагической лихорадки

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Министерство здравоохранения Саратовской области напоминает о мерах профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Единственным источником заражения являются мышевидные грызуны. Основной путь передачи вируса — воздушно-пылевой (до 85% случаев). Также заразиться можно через инфицированную воду, пищевые продукты или контактно-бытовым путём — через грязные руки или предметы. Основные симптомы: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, боли в пояснице. При их появлении необходимо срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

«В целях предотвращения заболевания рекомендуется своевременно бороться с грызунами, проводить влажную уборку помещений с признаками их жизнедеятельности, — предостерегает главный внештатный эпидемиолог, главный врач областного центра крови Алексей Данилов. — Обязательно используйте ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки, моющие средства». Также специалист советует тщательно мыть руки и продукты перед едой, если они хранились в погребах, где могут быть грызуны.

Особую осторожность нужно соблюдать при проведении сельскохозяйственных работ, где возможен аэрогенный путь заражения. В зоне риска — дачники, садоводы и жители частного сектора. Соблюдение этих простых правил поможет защитить здоровье и избежать тяжёлых последствий опасного заболевания. Минздрав призывает жителей отнестись к профилактике серьёзно.