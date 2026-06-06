Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В Пугачевском районе начался ремонт дороги, ведущей в село Клинцовка, которое, согласно местным преданиям, мог посетить Александр Сергеевич Пушкин. Этот участок пути общей протяженностью около 14 километров был включен в национальный проект «Инфраструктура для жизни» на 2026 год.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

На данный момент на трассе осуществляется укладка асфальтогранулобетонного слоя (АГБ) с применением технологии холодной регенерации. Данный метод предполагает переработку старого асфальтового покрытия с добавлением новых инертных материалов, таких как щебень и цемент, для создания прочного основания. Поверх уложенного АГБ-слоя впоследствии будут сформированы еще два асфальтобетонных слоя.

Представители министерства дорожного хозяйства области совместно с журналистами проинспектировали ход строительных работ и посетили село Клинцовка, где пообщались с местными жителями. В честь приближающегося дня рождения А.С. Пушкина в местной школе прошел тематический вечер. Директор, преподаватели и ученики организовали литературную гостиную и представили уникальную коллекцию деревянных портретов «Пушкиниана», посвященную поэту и его окружению. Автором работ является местный художник Александр Дмитриевич Казаков-Клинцовский. Он придерживался версии о возможном визите Пушкина в их село в 1833 году во время поездки по местам Пугачевского восстания. В качестве аргумента краеведы приводят отрывок из письма поэта, в котором он описывает свою дорогу и дальнейшие планы.

Дорога к «Пушкиниане»

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Директор школы Татьяна Чугунова в беседе с дорожными службами подчеркнула важность предстоящего обновления трассы, соединяющей село с районным центром, особенно для школьников, которым приходится регулярно ездить в Пугачев на мероприятия и экзамены. Кроме того, новая дорога может способствовать развитию туристической привлекательности села, привлекая внимание к «Пушкиниане» и потенциально заинтересовывая иногородних гостей.