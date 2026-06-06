«Театральный поезд» уехал из Саратова

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратове завершился фестиваль «Театральный поезд», организованный в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Мероприятие, проходившее 4 и 5 июня, привлекло внимание жителей и гостей города к театральному искусству. В рамках события состоялись премьеры спектаклей от трупп из Ростова-на-Дону, Волгограда и Таганрога, а также тематические выставки, мастер-классы и лекции.

Фестиваль, поддержанный Министерством культуры РФ и Президентским фондом культурных инициатив, открылся торжественной церемонией создания «Дома Артиста» в Областном Доме работников искусств. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина и председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что «Дом Артиста» станет центром новых идей, проектов и развития молодых талантов, способствуя творческому обмену с ведущими театрами страны.

В программе фестиваля были представлены постановки таких театров, как Ростовский государственный театр кукол им. В. С. Былкова, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, Волгоградский молодежный театр и Таганрогский театр им. А. П. Чехова. Зрители увидели спектакли «Жеребёнок», «Варшавская мелодия», «Вечно живые», «Кот в сапогах», «Человек в футляре», «Позовите Нину».

Особое внимание было уделено образовательной программе: состоялась серия мастер-классов для студентов Саратовского областного колледжа искусств и Саратовского театрального института. Актеры Таганрогского театра провели занятия, направленные на развитие сценических навыков, пластики и взаимодействия. Стоит отметить, что наиболее талантливым студентам было предложено рассмотреть возможность присоединения к труппе Таганрогского театра.

«Театральный поезд» по мнению участников, является значимым культурным событием, способствующим объединению артистов и обогащению культурной жизни регионов. Фестиваль вызвал положительный отклик у публики, а показы прошли с аншлагами, подтвердив интерес к современным трактовкам классики и молодежным постановкам.