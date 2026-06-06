Губернатор Саратовской области высказался о выступлении президента РФ на ПМЭФ

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона отметил, что президент четко обозначил пути дальнейшего развития страны, подчеркнув, что Россия, несмотря на внешнее давление, продолжает укреплять свой потенциал во всех отраслях.

Бусаргин назвал выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами основным доказательством устойчивости российской экономической системы, выстроенной под руководством Владимира Путина. В Саратовской области планируется продолжать политику, направленную на эффективное и открытое предоставление льгот, способствующих демографическому росту.

Особое внимание региональные власти уделяют привлечению инвестиций, что было отмечено президентом как важнейшее направление. По словам губернатора, за последние годы регион значительно улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, войдя в топ-10 субъектов. Работа по снижению административных барьеров, развитию инфраструктуры и логистики, а также предоставлению льгот для бизнеса будет продолжена.

Создание качественных рабочих мест является, по мнению президента, фундаментом для будущих преобразований. На региональном уровне этому направлению придается первостепенное значение, включая взаимодействие предприятий с образовательными учреждениями и развитие программ поддержки молодых специалистов, которые уже получили более 126 миллионов рублей за неполные три года.

Президент Путин также акцентировал внимание на необходимости запуска нового инвестиционного цикла и укрепления технологического суверенитета. Укрепление промышленного потенциала остается региональным приоритетом, подчеркнул саратовский губернаторв. В планах – рост валового регионального продукта до 2,4 трлн рублей, увеличение экспорта и повышение инвестиционной привлекательности. К концу 2025 года в регионе реализуется 255 крупных инвестпроектов на сумму более 1 трлн рублей. Регион стремится расширять число бизнес-партнеров, в том числе в высокотехнологичных сферах, памятуя о словах президента о том, что сильная и суверенная страна не может быть закрытой.